Новогодний тур в Великий Устюг обернулся драмой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП с автобусом, который вез туристов из Великого Устюга. В ночь на 24 декабря в Сысольском районе республике Коми автобус «Мерседес» опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12. Среди раненых 4 детей, в том числе двое родом из Пермского края. 5-летняя девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У еще одной 7-летней пермячки рана уха, ей назначено амбулаторное лечение. Среди взрослых пострадавших семеро жителей Пермского края. Лечение пострадавших на особом контроле в краевом Минздраве.