Безопасный вклад: Как не лишиться своих накоплений?

Центробанк озвучил результаты мониторинга максимальных процентных ставок по банковским вкладам. 7,38% - на таком уровне этот показатель неизменно держится с начала декабря. Мониторинг проводился в отношении 10 крупнейших банков, которые привлекают львиную долю средств россиян. Назвать привлекательной такую ставку не очень хочется, а в Центробанке советуют ради безопасности накоплений не бросаться на предложения выше 10%. Почему?

В погоне за большими процентами велик риск лишиться всех своих накоплений. Поэтому главный совет финансистов - прежде, чем доверять свои деньги людям, которые обещают сверхдоход, необходимо получить больше информации, чем дает объявление на подъезде.

Обещание заработать большие деньги с помощью ваших же средств обычно заканчивается тем, что деньги действительно зарабатывают, только не вы, а те, кто печатают подобные объявления. Минимум информации о конторе, а значит, вернуть свои деньги будет практически нереально.

Для того, чтобы сделать действительно безопасный вклад, стоит следовать несложному алгоритму.

Проверьте, куда вас зазывают. Государством застрахованы только банковские вклады. Если это банк, проверьте, входит ли он в систему страхования вкладов. Уточните, попадает ли счет, который вам предлагают открыть в банке, под государственное страхование. Вносите в один банк не более 1,4 млн. руб.

Алексей Симановский, Член Совета Директоров Банка России: "Надо обязательно проверять банк ли это, и имеет ли он право на привлечение вкладов. Если это банк и имеет право на привлечение вкладов, он участник системы страхования вкладов. Эта информация есть и на сайте Банка России, и банк должен предоставить такую информацию. Тогда можно спокойно размещать свои средства до 1,4 млн. рублей".

Главное не спешить расставаться со своими деньгами, тщательно проверять информацию. Если организации нет на сайте Центробанка, то велика вероятность, что перед вами и вовсе мошенники. Обещания выше 10% годовых должно насторожить, каким бы солидным не казалось предложение. И пусть в банках процент будет меньше, но гарантия сохранности того стоит.