В Цирке наступил Самый новогодний Новый год

В Пермском цирке наступил «Самый новогодний Новый год». Так называется специальная предпраздничная программа. На этот раз зритель увидит сборную лучших артистов цирка. И Перми повезло, что гастроли пришлись именно на эти дни и на это время.

Новогоднее настроение в Пермском цирке начинается буквально с первого номера.

Следом за шоу-балетом на арене появляются грациозные лошади под управлением лауреата премии «Золотая подкова» Виктора Евтехова. Шестерка лошадей образует сложные геометрические фигуры.



Ни одно эффектное цирковое представление не обходится без захватывающих дух аттракционов- в этой программе их предостаточно. Звёздные канатоходцы показывают свои номера под самым куполом цирка. В их исполнении зрители увидят авторские номера, аналогов которым нет нигде в мире.

2018 год - это Год собаки. Номер под руководством Елизаветы Спигиной станет уникальным подарком для пермских зрителей. С ней на манеже выступают более 20 пушистых артистов.

Такое разнообразие номеров у зрителей и больших, и маленьких вызывает только позитивные эмоции.

Клоунский дуэт в этой программе уникален. Эти артисты умеют всё. На манеже они жонглируют, выступает с животными, смешат зрителей, а в конце представления, конечно, зовут Деда Мороза и зажигают ёлку.