В ряде территорий края меняется поставщик газа

С 1 января 2018 года «Газпром межрегионгаз Пермь» станет основным поставщиком газа для ряда территорий Пермского края. Это часть Кунгурского района, Куединского, Осинского, Чернушинского и Пермского. Каждому абоненту необходимо заключить договор на поставку голубого топлива, сделать это можно в любом абонентском пункте компании, вне зависимости от места проживания. Необходимые документы можно найти на сайте компании, в разделе «Реализация газа населению». Напомню, что ранее поставщиком газа на этой территории был «Газпром газораспределение Пермь».

Евгений Рябцев, начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»: "Абонентам волноваться не надо, они могут заключить договор поставки газа до 1 июля 2018 года. В этом году каждый житель данных районов получит уведомление от нас, в котором будет прописано, куда идти и что делать. В связи со сменой поставщика газа для жителей ничего не измениться, тарифная политика будет такая же, цены будут такие же, как и на всей территории Пермского края".