Католики всего мира встретили Рождество

Западные христиане отмечают Рождество Христово. В Пермском крае по приблизительным подсчетам за праздничный стол сели около пяти тысяч человек. Причем это не только католики, но и лютеране, и протестанты.

Младенец в люльке, святое семейство, животные, пастушки, волхвы и путеводная звезда - эти глиняные фигурки ручной работы рассказывают историю рождения Иисуса в Вифлееме. Такие вертепы популярны у католиков. Особенно они привлекают внимание самых маленьких прихожан.

Так называемые западные христиане отмечают Рождество. В Пермском крае людей, исповедующих эту веру и придерживающихся Григорианского календаря, около 5 тысяч. Праздничные богослужения проходят в лютеранской церкви и трех костелах – в Перми, Березниках и поселке Рябинино.

Верующие католики в это время исповедуются, чтобы с чистым сердцем принять Причастие, а духовенство облачается в одежды белого цвета.

Католики традиционно устанавливают рождественскую ель, на вершине которой - Вифлеемская звезда или ангел. Лютеране не могут представить праздник без венка, который плетут из веток ели, сосны или пихты, украшают свечами и лентами.

На Рождество принято по-особенному украшать храм, причем делают это сами прихожане. Мужчины принесли живые ели, а женщины с помощью крючка связали елочные игрушки.

Одно из самых популярных рождественских угощений в Англии - имбирные пряники с глазурью - об этом рассказали ученики 77-й пермской школы, углубленно здесь изучают не только иностранные языки, но и культуру других народов.

Светлана Валетко, учитель английского языка школы №77 г. Пермь:

- У нас некоторые девочки отпросились от занятий и пошли в костел, потому что они католики, их родители приняли католическую веру. Они регулярно отмечают его там.

Все остальные тоже не остались в стороне от праздника и устроили большой концерт «Рождественские пения».