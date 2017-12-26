В Прикамье в новогодние праздники запланировано 2500 мероприятий

Организаторы новогодних праздников в Перми рассказали журналистам о своих планах. Теперь еще более детально. Центральными станут сразу четыре площадки. Три из них это кварталы на эспланаде, еще одна - набережная.

У Камы запланирована одна из главных изюминок - светомузыкальное шоу. Премьера состоится 28 декабря в 18.00 часов. А дальше будет повторяться каждый день все праздники в 19.00 часов вечера. Первыми двумя темами шоу станут Сказы Бажова и Пермские Боги.

В центре города, у Театра-Театра будет залит каток и сделана трасса для сноутюбинга, рядом разместится хоккейная коробка, где можно будет сыграть в упрощенную версию хоккея - в валенках. Уже по традиции на прежнем месте откроется ледовый городок - «Пермяч», посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу, который принимает России. Еще один сюрприз - в ночь с 31-го на 1-е в городке состоится батл Дедушек Морозов.

Вячеслав Торчинский, заместитель главы администрации г. Перми:

- Сколько у нас представлено объектов, сколько городов, которые принимали в свое время Чемпионат мира, такой десант Дедов Морозов будет в новогоднюю ночь. Получается порядка 10 объектов, 10 Дедов Морозов. Они отражают страну, город, свою специфику, у них будет своеобразный батл.

Более подробно о новогодней ночи. На эспланаде все начнется в 23.00 вечера с выступления творческих коллективов. В 23.45 прозвучат поздравления глав города и региона, а перед самым боем курантов можно будет услышать президента России. Между первым фейерверком, малым, в 00.00 часов и вторым, большим в 2.00 часа ночи, снова будет концертная программа. Закончится все дискотекой с трех до четырех часов утра. Всего в Пермском крае в новогодние праздники запланировано 2500 мероприятий, 1900 из них - для детей.