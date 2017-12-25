Почем Новый год для народа?

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная официальной статистике цен на праздничную продовольственную корзину в Москве и регионах России. По данным Росстата, средняя стоимость продуктов для семьи из четырех человек в этом году составила 6100 рублей. По сравнению с 2016-м рост 300 рублей. Прикамье в списке из 85 регионов оказалось на 48-й строчке – 5800 рублей. Дешевле всего набор продуктов обойдется в Ингушетии – 3100. Дороже – в Москве, почти на 4 тысячи. В наборе, проанализированном Росстатом, 29 пунктов. В него вошли салаты оливье, сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты и красная икра.