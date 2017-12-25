Летающие лыжники отправятся в Рождественское турне





Любителям зимних видов спорта уже можно планировать свой график на рождественскую неделю. Традиционное «Рождественское турне» стартует на комплексе трамплинов в деревне Чупино 4 января. Продолжится на следующий день в Перми, в центре подготовки «Летающий лыжник». Ещё один тур 7 января и финал 8 января пройдут в Чайковском в федеральном центре «Снежинка».