Чемпионки, дзюдоистки, просто красавицы

Дзюдоисты отчитались по итогам соревновательного года и подарили девушкам цветы. Так исторически сложилось, что основные поставщики наград для Пермского края именно прекрасные представительницы человечества.

Расим Закиров, спортивный директор Федерации дзюдо Пермского края: "Мы горды выступлением наших девушек, наших красавиц. Начиная от юношеских, юниорских и взрослых. Ксюша позирует, она приехала с турнира «Мастерс» из Санкт-Петербурга".

В 2017 году пермские спортсмены добились успехов в соревнованиях разного уровня. В копилке 6 медалей. В том числе 4 бронзовые на Чемпионате, Первенстве и Кубке страны. Краснокамский ФОК с успехом принял Первенство и Чемпионат ПФО. С мастер-классом приезжал тренер сборной России, итальянский специалист Энцио Гамба.

Валерий Лузин, заслуженный тренер СССР: "Вы все смотрите, наверное, передачи, что спорт стал настолько политизированным. И, вы должны быть настолько вдохновлены тем, что нас не допускают. Значит, боятся.

Так исторически сложилось, что львиную долю наград и славу прикамскому дзюдо приносят именно прекрасные представительницы человечества.

Расим Закиров, спортивный директор Федерации дзюдо Пермского края:

- У нас традиции были. Вы знаете, у нас Данилов Николай Павлович в Соликамске был ведущим тренером по дзюдо. Бибарцев Марат Шамилевич в Закамске подготовил Татьяну Богомягкову – участницу Олимпийских игр.

Традицию выращивать чемпионок продолжают Алексей Судаков и Роман Шилов. Последний - глава спортивной династии, в которой все от мала до велика нашли своё призвание в служении дзюдо.

Роман Шилов, тренер высшей категории по дзюдо: "Когда девушки взрослеют - совершенно по-другому. Мужчины, наоборот, более амбициозными становятся в спорте. А у девушек немного приоритет на личные отношения. Тут надо как-то находить золотую середину, чтоб совсем не ушли из дзюдо".

Из дзюдо не ушли, и в этом году завоевали награды европейского и отечественных турниров - Эльвира Камалова. Чемпионата России - Валентина Мальцева. Александра Сальникова взяла главный трофей Кубка страны.

За последние 4 года в состав сборных команд России включены 19 прикамцев. В крае открыты и собирают под свои своды 38 школ, 20 клубов, центр адаптивного спорта для слепых. Дзюдо занимаются около 6 тысяч детей и подростков.