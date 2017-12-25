Пермь. Вести-Спорт
Темы выпуска:
- Любителям зимних видов спорта уже можно планировать свой график на рождественскую неделю. Традиционное «Рождественское турне» стартует на комплексе трамплинов в деревне Чупино 4 января. Продолжится на следующий день в Перми, в центре подготовки «Летающий лыжник». Ещё один тур 7 января и финал 8-го пройдут в Чайковском в федеральном центре «Снежинка».
- Дзюдоисты отчитались по итогам соревновательного года и подарили девушкам цветы. Так исторически сложилось, что основные поставщики наград для Пермского края именно прекрасные представительницы человечества.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Сереброника» идет на ювелирный рекорд
В крае открылась первая ледовая переправа
Телемедицина: В ФАПы Прикамья приходит быстрый интернет
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На «встречку» без прав: Кому доверяют жизни пассажиров
Успех «ЛУКОЙЛа» - это люди
Кот учёный встал на коньки
Газета «Эфир»: 25 лет читательского успеха
Вести Пермь. События недели
Самое свежее от фермеров Прикамья - к новогоднему столу
Добавить комментарий: