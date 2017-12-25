Пермь. Вести-Спорт

Темы выпуска:

- Любителям зимних видов спорта уже можно планировать свой график на рождественскую неделю. Традиционное «Рождественское турне» стартует на комплексе трамплинов в деревне Чупино 4 января. Продолжится на следующий день в Перми, в центре подготовки «Летающий лыжник». Ещё один тур 7 января и финал 8-го пройдут в Чайковском в федеральном центре «Снежинка».

- Дзюдоисты отчитались по итогам соревновательного года и подарили девушкам цветы. Так исторически сложилось, что основные поставщики наград для Пермского края именно прекрасные представительницы человечества.