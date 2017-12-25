«Сереброника» идет на ювелирный рекорд
К Новому году в Перми представили 10 новых подарочных коллекций из серебра. Есть, например, «Зимняя сказка», «Вифлеемская звезда» и «Магия роскоши».
Максим Фадеев, ювелир компании «Сереброника»: "В этом году нам пришлось потрудиться, и мы создали 10 новогодних коллекций!".
Северное сияние в разрезе серебряного узора - на создание браслетов из коллекции «Зимняя сказка» мастеров вдохновила сама природа Урала. «Вифлеемская звезда» - библейские события, рассказанные в уникальных украшениях. Бриллианты, сапфиры, изумруды в тонкой огранке, камни высшей категории по демократичной цене, чем не «Чистая гармония». Комплекты «Black&White» - для тех, кто предпочитает сдержанный стиль - керамическое покрытие и соединение разных металлов - ювелирный тренд наступающего года.
Максим Фадеев, ювелир компании «Сереброника»: "Символ приходящего Нового года – собака. Как мы могли обойти его, и мы вдохновившись советскими мультиками, разработали такую интересную коллекцию. Помните того самого волка, который сидел под праздничным столом и сказал знаменитую фразу «Щас спою».
Для тех, кто, к примеру, от зимы устал, ювелиры открывают «Дверь в лето». Коллекция брошей в виде животных и растений «Джуманджи» привлекает внимание эмалью ярких сочных цветов и дарит частичку тепла.
Крупные солнечные цитрины и мистические раухтопазы - крупные драгоценные камни - главные герои коллекции «Магия роскоши». Не оставили без внимания ювелиры и подрастающих модниц. «Веселинка» - коллекция, где герои любимых мультфильмов оживают на колечках, подвесках и булавках.
Коллекция «Дама ди Венеция» - то, что нужно для Новогоднего бала маскарада. Акцент на крупных жемчужинах сделан с помощью темного и цветного матирования, а также позолоты.
Оценить ювелирный рекорд мастеров «Сереброники» - сразу 10 новогодних коллекций и выбрать что-то для себя и близких можно в главном серебряном магазине Перми.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В крае открылась первая ледовая переправа
Телемедицина: В ФАПы Прикамья приходит быстрый интернет
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На «встречку» без прав: Кому доверяют жизни пассажиров
Успех «ЛУКОЙЛа» - это люди
Кот учёный встал на коньки
Газета «Эфир»: 25 лет читательского успеха
Вести Пермь. События недели
Самое свежее от фермеров Прикамья - к новогоднему столу
Сотрудники МЧС вышли в предновогодний рейд
Добавить комментарий: