«Сереброника» идет на ювелирный рекорд

К Новому году в Перми представили 10 новых подарочных коллекций из серебра. Есть, например, «Зимняя сказка», «Вифлеемская звезда» и «Магия роскоши».

Максим Фадеев, ювелир компании «Сереброника»: "В этом году нам пришлось потрудиться, и мы создали 10 новогодних коллекций!".

Северное сияние в разрезе серебряного узора - на создание браслетов из коллекции «Зимняя сказка» мастеров вдохновила сама природа Урала. «Вифлеемская звезда» - библейские события, рассказанные в уникальных украшениях. Бриллианты, сапфиры, изумруды в тонкой огранке, камни высшей категории по демократичной цене, чем не «Чистая гармония». Комплекты «Black&White» - для тех, кто предпочитает сдержанный стиль - керамическое покрытие и соединение разных металлов - ювелирный тренд наступающего года.

Максим Фадеев, ювелир компании «Сереброника»: "Символ приходящего Нового года – собака. Как мы могли обойти его, и мы вдохновившись советскими мультиками, разработали такую интересную коллекцию. Помните того самого волка, который сидел под праздничным столом и сказал знаменитую фразу «Щас спою».

Для тех, кто, к примеру, от зимы устал, ювелиры открывают «Дверь в лето». Коллекция брошей в виде животных и растений «Джуманджи» привлекает внимание эмалью ярких сочных цветов и дарит частичку тепла.

Крупные солнечные цитрины и мистические раухтопазы - крупные драгоценные камни - главные герои коллекции «Магия роскоши». Не оставили без внимания ювелиры и подрастающих модниц. «Веселинка» - коллекция, где герои любимых мультфильмов оживают на колечках, подвесках и булавках.

Коллекция «Дама ди Венеция» - то, что нужно для Новогоднего бала маскарада. Акцент на крупных жемчужинах сделан с помощью темного и цветного матирования, а также позолоты.

Оценить ювелирный рекорд мастеров «Сереброники» - сразу 10 новогодних коллекций и выбрать что-то для себя и близких можно в главном серебряном магазине Перми.