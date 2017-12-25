В крае открылась первая ледовая переправа

В Прикамье официально открыли первую ледовую переправу – между Юго-Камским и Оханском. Всего по краю их будет 14. На каждой безопасность оценивают сотрудники МЧС. Сколько будет стоить проезд?

Шлагбаум, который открывает Илья Быков, ведет к ледовой переправе. Она соединяет два берега Камы. На одном Пермский район, на другом Частинский, Оханский, Большесосновский - сотни деревень и тысячи жителей. Зимой этой дорогой будут пользоваться постоянно.

Ледовую переправу начинают делать еще в ноябре, как только на реках образуется первый лед. По всей длине выкладывается пиломатериал, который служит арматурой и увеличивает прочность льда. Потом доски заливают водой.

Они еще не открылись, а к ним уже очередь. Игорь Плешков, владелец нескольких торговых точек в городе, за товаром на базу в Пермь ездит практически каждый день. Если в объезд - дорога значительно длиннее.

Игорь Плешков, житель г. Оханска: "Если на сегодняшний день вкруговую ехать - это дорога составляет 120-130 километров до Перми. Здесь получается 65-70 километров".

Летом пассажиров с одного берега на другой перевозит паромная переправа. Зимой здесь настоящая дорога. Ширина проезжей части несколько метров, а длина больше двух километров. Это самая большая ледовая переправа в Пермском крае.

Первыми толщину льда проверяют сотрудники МЧС. Через каждые сто метров они бурят лунки. По нормативу 25 сантиметров должны выдержать 5-тонную машину.

В этом году в Пермском крае планируют открыть 14 ледовых переправ. Самая северная расположена в Гайнском районе, самая южная - на реке Сылва. Все переправы в течение нескольких недель будет принимать специальная комиссия.

Юрий Губин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Происшествие уже с несанкционированным выездом в местах, где не обеспечена безопасность, в крае произошло в Ильинском муниципальном районе, в результате которого один человек утонул".

В итоге ледовую переправу принимают. Уже сегодня по ней пойдут первые машины. Плату за проезд решили не поднимать, она остается такой же, как в прошлом году - 150 рублей.