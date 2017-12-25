Телемедицина: В ФАПы Прикамья приходит быстрый интернет
176 фельдшерско-акушерских пунктов Прикамья уже подключили к высокоскоростному интернету. До конца года он должен появиться еще в четырех. Такие итоги проекта «Телемедицина» озвучили в краевом Министерстве здравоохранения. Как все это должно помочь пациентам?
Рабочий стол терапевта в сельской амбулатории - два монитора. На одном электронная карта пациента. На другом открыта видеоконференция с коллегами из краевой больницы. Связаться можно с любым специалистом, который нужен. Заведующие кафедрами, доктора или кандидаты наук принимают онлайн.
Итоги подключения к интернету фельдшерско-акушерских пунктов в 2017 году сегодня подвели представители правительства края. О старте этой программы договорились губернатор Максим Решетников и министр связи России.
176 ФАПов подключено на сегодня и еще четыре до конца года. 234 больницы и поликлиники обзавелись интернетом, до 31 декабря добавится еще 16. К 2020 году предполагают стопроцентное покрытие. И новые возможности и для пациентов.
Янина Калина, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Мы бы хотели, чтобы пациент мог с помощью электронного кабинета иметь доступ к своей электронной истории болезни, чтобы он мог видеть результаты всех своих исследований, которые он делал, и чтобы пациент мог вызывать врача на дом".
И здесь уже важно качество подключения к интернету.
Помимо подключения медиков, в интернет в помещении ФАПа могут выйти и пациенты.
Все это вместе называется проектом «Электронное здравоохранение». И вот еще один его результат - интернет как таковой появился в 68 поселках, в которых его не было никогда.
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