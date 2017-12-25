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Пермский край. Неделя за 159 секунд
На уходящей неделе в Перми готовились к уникальному шоу. Такого, как говорят, у нас еще не было. Кто-то выбирал себе местечко под теплым солнцем. А приближающийся праздник наконец-то тотально захватил Пермский край. Все, что связано с проводами года старого и подготовкой к встрече года нового - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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