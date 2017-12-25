На «встречку» без прав: Кому доверяют жизни пассажиров
11 суток административного ареста получил водитель маршрутного автобуса. Его поймали при выезде на встречную полосу. У мужчины вообще не оказалось водительских прав - их его лишили. А еще за ним числилось 16 неоплаченных штрафов. Сейчас начата проверка в отношении перевозчика, который принял на работу такого шофера и доверил ему возить людей. Сам нарушитель считает, что стал жертвой некультурного поведения других участников движения.
Водитель автобуса: "Потому что там дебилы сверху спускаются. Они не пропускают транспорт. Они встают и как мне их объехать? Автобус должен подождать, а мы все главные, мы должны быстрее проехать. Хотя у них второстепенная дорога!".
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