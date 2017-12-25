Успех «ЛУКОЙЛа» - это люди

Пермские нефтяники подвели итоги уходящего года. Заявлено, что уровень добычи нефти по сравнению с прошлым годом остался неизменным. По финансовым показателям компания также успешна, достаточно сказать, что в качестве налогов в региональную казну только «ЛУКОЙЛ-Пермь» перечислит более 11 миллиардов рублей. Это примерно десятая часть всего бюджета Прикамья. Прямой курс на импортозамещение сегодня дает возможность кооперации с другими более мелкими компаниями и возникает дополнительный стимул развития целой отрасли. С другой стороны, непосредственно на предприятиях наблюдается значительное омоложение кадров, только в этом году «ЛУКОЙЛ-Пермь» принял в свои ряды более 70 лучших пермских студентов.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Все те успехи, которые сегодня достигла группа компаний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, это в первую очередь люди. У нас началась серьезная ротация кадров в плане возрастов. Потому что старшее поколение начало выходить на заслуженный отдых, и мы начали заменять молодыми специалистами".