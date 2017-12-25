Кот учёный встал на коньки

В Пермском государственном университете прошел новогодний праздник «Студенческая зима на катке». К его торжественному открытию здесь подготовили мастер-класс по фигурному катанию, фейерверк и конкурсы.

После занятий сразу на каток, так повезло не всем студентам в Перми. А лишь тем, кто учится в классическом университете.

Но ледовая площадка открыта не только для студентов и сотрудников университета. Уже на протяжении трёх лет в университетский городок приходят покататься жители всего города, чтобы провести время с друзьями.

Атмосфера здесь дружелюбная, шумная и весёлая. Кто не умеет кататься - учили прямо здесь. Насколько эти занятие оказались полезными, пока неизвестно, по крайней мере, студентам весело. В день открытия катка на лёд вышел и символ университета – кот учёный.

Ну, раз уж кот учёный надел коньки, официальные лица также последовали его примеру. Правда, напутственная речь получилась всё в том же молодёжном и задорном тоне.

Сергей Макаров, проректор по учебной работе ПГНИУ: "Когда вы сталкиваетесь, вы учитесь компетенциям психолога, чтобы общаться. Когда вы падаете, вы учитесь компетенциям филолога и, наверное, компетенциям юриста, когда на вас кто-то наезжает".

Закончилось мероприятие фейерверком.