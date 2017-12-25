Газета «Эфир»: 25 лет читательского успеха

Все о телевидении и радио - и так каждую неделю уже четверть века подряд. В минувший четверг вышел юбилейный номер газеты "Эфир". Ей - 25 лет. В Пермском крае выросло уже целое поколение пермяков, которые даже не могут представить, что такого издания не существует.

Поскольку главным украшением праздничного стола в большинстве своем остается телевизор, новогоднее "меню" телезрители традиционно предпочитают изучить заранее. Этот выпуск газеты "Эфир" особенный.

Новогодний выпуск «Эфира» на этот раз еще и юбилейный. Ровно четверть века назад газета с таким названием впервые вышла из печатного станка. И до сих пор остается главным телевизионным гидом Прикамья.

Мария Гайдукова, шеф-редактор газеты «Эфир», рассказывает: "Газета «Эфир» сохраняет свою телевизионную направленность. В первую очередь это информация о любимых фильмах, любимых актерах, любимых передачах. Также мы даем интересные и полезные житейские советы, а в последнее время в газете "Эфир" появляется много информации о новостях, которые происходят в Перми и Пермском крае".

Справедливости ради надо сказать, что самое известное издание с телепрограммой куда старше - ему почти 60, оно практически ровесник Пермского телевидения. В первых номерах даже приходилось рассказывать, как пользоваться телевизором. Газета трижды меняла название и сегодня больше знакома читателям в своем цветном исполнении.

Ирина Тетерина, корректор, ответственный редактор газеты «Эфир», вспоминает: "Программ становилось больше, газета вынуждена была тоже увеличиваться, много интересных материалов было, которые хотелось донести до наших читателей. Поняли, что красиво будет, если картинки будут и цветные, решили делать "Эфир" в цвете».

С помощью газеты «Эфир» можно изучать историю телевидения. Вот к примеру, программа передач последнего дня 1992 года занимает всего треть колонки и всего 1 телевизионный канал, 31 декабря 2017 года - это уже несколько несколько разворотов и все данные о 31 канале.

«Эфир» во многом делается вместе с читателями. Ежемесячно в редакцию приходит несколько тысяч писем. Особой популярностью пользуются конкурсы фотографии и «Буквочки», где можно выиграть ценные призы. Но к Новому году постарались сделать настоящий номер-сюрприз.

Дмитрий Оксюта, главный редактор газеты «Эфир», отмечает: "Этот выпуск у нас особенный, мы специально постарались так сделать, чтобы он запомнился не на одну неделю, а может быть на несколько лет. 40 страниц на этот раз, у него больше сканвордов, чем обычно, в нем больше анекдотов и комиксов. На центральном развороте сделана специальная подборка комиксов для детей. Мы попытались сделать шутейные ироничные портреты всех сотрудников нашей редакции, чтобы читатели, которые 25 лет остаются с нами, посмотрели, улыбнулись, узнали что-то о тех, кто делает газету для них».

Но основной темой остается анонс главной телевизионной ночи в году. Все любимые артисты в одной газете.