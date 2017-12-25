Сотрудники МЧС вышли в предновогодний рейд

Настойчиво стучать в дверь и подолгу ожидать ответа – для участников рейда дело обычное. Социальные службы совместно с сотрудниками МЧС накануне Нового года проверяют неблагополучные семьи. Многолетняя практика показывает, именно здесь чаще всего происходит бытовые пожары.

Сегодня участники рейда посещают несколько квартир в доме на Подлесной 17. Помимо визуального осмотра, сотрудники МЧС провели профилактические беседы и проверили электронагревательные приборы. Зимой от их надежности зависит жизнь людей. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять: в этом помещении проблемы с проводкой действительно есть. Так называемые скрутки повсюду. Провода провисают, и как вся система еще работает – большой вопрос. Вывод, сделанный после обхода, очевиден. Чтобы беда не пришла в этом дом, электросистеме необходима ревизия.

Печальная статистика такова – с начала этого года в крае травмы на пожарах получили 13 детей, пятеро погибли. Остается надеятся, что профилактические мероприятия возымеют эффект. Совместный рейд социальных служб и сотрудников МЧС в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» продлится до 1 февраля будущего года.