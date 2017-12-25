25-летие газеты «Эфир» отметили юбилейным выпуском
Тираж «Эфира» составляет более 50 тысяч экземпляров. Юбилейный номер газеты на этот раз стал еще и новогодним. Специально для читателей редакция приготовила массу сюрпризов.
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Тираж «Эфира» составляет более 50 тысяч экземпляров. Юбилейный номер газеты на этот раз стал еще и новогодним. Специально для читателей редакция приготовила массу сюрпризов.
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Средняя стоимость продуктов для семьи из четырех человек в этом году составила 6100 рублей.
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25-летие газеты «Эфир» отметили юбилейным выпуском
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