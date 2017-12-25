Самое свежее от фермеров Прикамья - к новогоднему столу. У жителей Перми появилась еще одна возможность приобрести товары местных сельхозпроизводителей. Сделать это можно онлайн. Крупнейший аграрный кооператив Ильинского района "Первый фермерский" открыл стол заказов в самом центре Перми.

Мясо кролика и птицы, фарш, котлеты и пельмени, молоко, творог и масло - вся представленная в столе заказов продукция, произведена и выращена в экологически чистом Ильинском районе. Всю продукцию упаковывают в вакуум. Этот позволяет дольше ее сохранить и удобно в транспортировке.

В конце 2015 года кооператив получил от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края грант на строительство цеха по убою и переработке кроликов и птицы - почти 4 миллиона рублей. Примерно столько же пришлось потратить собственных средств.

Сегодня главная задача - реализация продукции. Собственный стол заказов - хорошее подспорье в работе. А еще кооператив постоянно участвует в сельскохозяйственных ярмарках.

Каждую субботу декабря на территории Пермского края пройдут предновогодние продовольственные ярмарки, которые организованные при поддержке регионального Минсельхозпрода. Такую задачу поставил губернатор Максим Решетников, чтобы жители региона смогли приобрести качественные свежие продукты к праздничному столу. Главной площадкой продуктовых ярмарок станет Центральный рынок, где сегодня ждут местных фермеров на льготных условиях.