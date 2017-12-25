Смерть в автобусе: Кондуктору вынесли приговор

В Перми вынесли приговор по одному из самых нашумевших дел. Почти год назад СМИ облетела весть о том, что женщину, у которой случился инсульт, три часа возили в автобусе. В итоге пассажирка умерла. Сейчас в ее смерти обвинили кондуктора.

В январе Марина Саттарова прошла мимо пассажирки с инсультом. 33-летняя Татьяна Баландина отправилась домой после работы на автобусе 77-го маршрута. Кондуктор видела, что женщина сидела, сложив руки на спинку впереди стоящего кресла. Решила, что та нетрезва и попросту её игнорировала.

Между тем, вызвать скорую кондуктор была обязана согласно должностной инструкции. Марину Саттарову обвинили по статье «Оставление человека в опасности». Смягчающим обстоятельством стало то, что женщина воспитывает четверых детей.

Владимир Суслов, муж погибшей: "У неё четверо детей, я вполне понимаю, что себя защищает".

Из показаний водителя: «На протяжении всего пути следования по маршруту рядом с женщиной оказывались другие пассажиры: периодически ее поднимали и пытались усадить, однако никто не сориентировался, что ей нужна помощь. С того момента, как пермячка села в автобус до того, как ей впервые вызвали скорую прошло почти два с половиной часа".

Реальную помощь в больнице Татьяне Баландиной оказали ещё позже, время было упущено. По мнению стороны обвинения, речь о человеческом равнодушии.

Владимир Волков, старший помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Перми: "Запаха алкоголя никакого не было, никаких ёмкостей, которые указывали бы на состояние опьянения, также не было".

Чувствует ли она вину - Марина Саттарова так и не призналась. Перед мужем погибшей женщина не извинилась.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей в доход государства, в качестве компенсации морального вреда - 200 тысяч рублей.

Со дня смерти Татьяны Баландиной в январе исполнится год - женщину уже не вернуть, однако её муж надеется, что его трагедия поможет предотвратить подобные истории.