Теодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих пор





В театре оперы и балета состоялось грандиозное событие. В этот вечер музыканты оркестра MusicAeterna играют стоя. Маэстро Теодор Курентзис уверен, так Седьмая симфония звучит лучше.

Каждого из музыкантов связывает своя история с этой симфонией. У Николая Дульского родной дедушка играл и репетировал симфонию в далёком 42-году. Вспоминал, что играющие буквально подтягивались с фронта. Тромбонист пришел из пулеметной роты, из госпиталя сбежал альтист. Сам дирижер был похож на собственную тень. Но на первую репетицию они все же собрались.

Николай Дульский, музыкант вспоминает: "Дедушка рассказывал, один музыкант сидел и упал в голодный обморок., но про него подумали, что он умер. Повезли в морг, хорошо, что воремя увидели, что рука шевелится".

В зале тоже люди не случайные. Почетным гостем стал сын прославленного композитора Максим Шостакович. Накануне на встрече со зрителями он рассказал о своих детских воспоминаниях с дня премьеры.

По мнению критиков, эта симфония не только о войне, но и о жизни вцелом. Именно поэтому сам автор спустя время отказался от отдельных названий для каждой из 4 частей, оставив только цифры. А уже в наше время Теодор Курентзис осознал, что эта музыка не утратила актуальности до сих пор.