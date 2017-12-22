Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон
Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон Всероссийскими соревнованиями по фристайлу в дисциплине ски-кросс на горнолыжных склонах Чусового. Как и прочим представителям зимних видов спорта, воспитанникам СДЮСШОР "Огонёк" им. Постникова пришлось ждать свою погоду. На лыжи встали только на прошлой неделе. Строить трассу пришлось в рекордно короткие сроки. Зато на традиционно высоком уровне, которым Чусовой и славится.
На подходе 1-й и 2-й этап Кубка России среди взрослых спортсменов на более сложном склоне, который в стадии подготовки. Так что опытным могулистам также придётся соревноваться с листа. Опять же плюс - все в равных условиях.
Весь пьедестал почёта среди девушек, юношей, юниоров и юниорок заняли хозяева из Чусового. Первый старт сезона в Российском Фристайле - первый этап отбора на Спартакиаду спортивных школ России, которая состоится в феврале в Кемеровской области.
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