Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон Всероссийскими соревнованиями по фристайлу в дисциплине ски-кросс на горнолыжных склонах Чусового. Как и прочим представителям зимних видов спорта, воспитанникам СДЮСШОР "Огонёк" им. Постникова пришлось ждать свою погоду. На лыжи встали только на прошлой неделе. Строить трассу пришлось в рекордно короткие сроки. Зато на традиционно высоком уровне, которым Чусовой и славится.

На подходе 1-й и 2-й этап Кубка России среди взрослых спортсменов на более сложном склоне, который в стадии подготовки. Так что опытным могулистам также придётся соревноваться с листа. Опять же плюс - все в равных условиях.

Весь пьедестал почёта среди девушек, юношей, юниоров и юниорок заняли хозяева из Чусового. Первый старт сезона в Российском Фристайле - первый этап отбора на Спартакиаду спортивных школ России, которая состоится в феврале в Кемеровской области.