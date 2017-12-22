Грим - дело тонкое
Для новой постановки в театре оперы и балета создают новые декорации, шьют костюмы и придумывают образы персонажей. О париках и гриме героев "Щелкунчика" в студии программы "Новости культуры" рассказал Сергей Мухин - начальник гримерного цеха Пермского академического театра оперы и балета итм. П.И.Чайковского.
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