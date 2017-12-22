Праздник к нам приходит

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снеговик

В Перми официально открылись елочные базары, и одновременно с этим почти завершилось праздничное оформление города. Во многих дворах украшения жители сделали сами. Где слепили самого оригинального снеговика?

Ребята только начинают учить русский. Но эмоции от обилия снега понятны и без перевода. Это первый новый год индийских студентов вдали от дома.

Момэ Шафик: "Снег прекрасен. Конечно, холодно, но вокруг такие добрые люди".

иллюминация

Любовь Ладанова, напротив, отметить праздник намерена в привычной обстановке. Приобрести решила только символ праздника, а украшать ёлку будет любимыми старыми игрушками.

Любовь Ладанова: "Иногда даже знаете - то, что осталось, достаёшь - и всё равно к сердцу ближе, чем новое".

Что также остаётся неизменным - желание поставить дома ёлку. Сегодня в изобилии и искусственные, и натуральные. Продавцы заверяют - ценники те же, что и в прошлом году.

Цена ёлки зависит от её высоты. Конечно, настоящая елка доставит больше хлопот, чем искусственная, но подарит новогоднее настроение и непередаваемый аромат.

город

В светодиоды и гирлянды оделись и городские улицы: в разных районах уже появились 12 объемных фигур. Из впечатляющих новинок - 24 звезды в окружении мерцающего неба и тающих сосулек возле «Пермских моторов». В длину световая композиция около 100 метров. Приятно прогуляться как вечером, так и днём. Тех, кто боится не успеть, сегодня успокоили - это только начало большого проекта по украшению завода к 85-летию. Аллея звёзд символизирует взлётно-посадочную полосу, по которой МиГ взлетает в небо.

В проявлении фантазии не отстают и обычные пермяки. Миньоны, пушка, робот Валли здесь начали появляться задолго до нового года, но теперь двор по улице Технической, 8 словно окутан сказкой.

снеговик

На площадке 272-го детского сада появился снежный гигант, который вызывает восхищение всех прохожих.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.12.2017 в 16:03 в рубрике - Вести Пермь

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