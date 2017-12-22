Двор мечты

В Перми подвели итоги реализации федерального проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий, инициированного Президентом России Владимиром Путин. Участие в обсуждении вместе с губернатором приняли главы районов и округов. В 2017 году в Пермском крае привели в порядок 520 дворов, 80 парков и скверов. На эти цели выделено 790 млн рублей, из них 423 млн - из федеральной казны и 346 - из краевого бюджета. Вклад муниципалитетов составил 5% от общей суммы. Также потребовалась активность местных жителей.

Информация обо всех ремонтируемых дворах была размещена на портале «Управляем вместе». Здесь можно было ознакомиться с конкретными адресами, дизайн-проектами, узнать телефон ответственных за работы и задать вопросы. Благодаря обращениям пермяков удалось устранить 181 нарушение. В следующем году программа «Формирование комфортной городской среды» продолжится, но уже по изменённым правилам - она будет формироваться на три года, а отвечать за результаты в каждой конкретной территории будут местные власти.