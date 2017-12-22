Кому праздники, а кому - усиленный режим работы

2500 праздничных мероприятий пройдет в Прикамье. Об этом было заявлено на антитеррористическом заседании. Обеспечивать безопасность в местах массового пребывания ежедневно будут патрули, сотрудники ЧОПов и квалифицированные спасатели. Традиционно основное торжество пройдет на пермской эспланаде. Все начнется 31 декабря в 23.00 часов с выступления творческих коллективов. Далее будет фейерверк. Напомним, что в прошлом году главную площадку края в новогоднюю ночь посетили 40 тысяч человек.

Олег Попов, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "305 объектов, которые проверены, на этих объектах не просто проведены проверки, а проведены занятия с персоналом, проведены инструктажи, и те недостатки, которые возможно было устранить, они, конечно, устранены".