За новогодними подарками - в «М.Видео»

Эксперты рассказали, какие подарки россияне чаще всего покупают на Новый год. Среди большого выбора лидируют косметика, парфюмерия и техника. Ноутбуки, телефоны, домашние кинотеатры под елку кладут 15% из числа опрошенных.

ТРК «Спешилов». Всего 7 минут от центра города, а внутри нет никакой толкучки и суеты. Огромная площадь торгового центра и 2000 парковочных мест позволяют делать покупки с комфортом.

В ТРК «Спешилов» находится один из самых крупных в городе магазинов бытовой техники «М.Видео».

Татьяна Шайдурова, заместитель директора магазина «М.Видео»: "Во всех розничных магазинах нашего города проводится грандиозный розыгрыш подарков. Розыгрыш проводится с 14 декабря по 26 января. Для того чтобы принять участие, необходимо совершить любую покупку в «М.Видео», получить купон на кассе. Отрывную часть купона бросить в лототрон. Первый розыгрыш состоится 23 декабря в ТРК «Спешилов» в 13.00 часов, где мы разыграем Айфон-8".

23 декабря здесь разыграют другую бытовую технику - мультиварки, мясорубки, наушники и разные гаджеты. Этот же купон даёт право поучаствовать в розыгрыше совсем других подарков от самого ТРК «Спешилов». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте speshilove.ru. Розыгрыш 150 тысяч рублей пройдёт 27 января. Обязательным условием для получения призов является личное присутствие, наличие чека и паспорта.