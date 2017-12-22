Газете «Эфир» исполнилось 25 лет

Газете «Эфир» исполняется 25 лет. В действительности самому известному изданию с телепрограммой уже гораздо больше - почти 60, столько же пермскому телевидению. За это время газета трижды меняла название и сегодня больше знакома читателям в своем цветном исполнении. На сегодня тираж «Эфира» составляет более 50 тысяч экземпляров. Юбилейный номер газеты на этот раз стал еще и новогодним. Специально для читателей редакция приготовила массу сюрпризов.

В юбилейном новогоднем номере больше страниц, сканвордов, анекдотов и комиксов. На центральном развороте сделана специальная подборка комиксов для детей. На первом развороте - шутейные ироничные портреты всех сотрудников редакции, чтобы читатели, которые 25 лет остаются с "Эфиром", посмотрели, улыбнулись, узнали что-то новое о тех, кто делает газету.