Уникальная операция на производстве

Уникальную операцию осуществили на одном из пермских заводов. Гигантскую цистерну, которую сделали здесь, с ювелирной точностью погрузили для отправки на производство. Как все прошло?

Длина почти 10 метров, диаметр 3, объем 63 кубических метра. Это только на первый взгляд кажется, что при таких циклопических размерах новая емкость рискует навсегда остаться в цехе завода ТСТ. Габариты не позволяют перевозить цистерну стоя, только на боку. Впрочем, ошибок быть не может. Изделие из стеклопластика по всех характеристикам превосходит своего стального собрата.

Еще большее уважение вызывает конструкция, когда узнаешь ее назначение. Здесь березниковские калийщики намерены хранить концентрированную соляную кислоту. Оказывается, при правильном подборе материала стеклопластиковую емкость можно сделать устойчивой к любому, даже самому едкому веществу.

Любая форма и стойкость к любым химическим соединениям делает стеклопластиковые трубопроводы совершенно уникальным материалом и водопроводные трубы здесь самое простое. Эти фигуры уже что-то из области современного искусства.

Сегодня продукция завода стеклопластиковых трубопроводов поставляется во все уголки России. И последнее изделие - как показатель почти безграничных возможностей технологии.

Игорь Прагер, генеральный директор ООО «ТСТ»: "Мы производим продукцию уже 20 с лишним лет, абсолютно соответствующую мировым стандартам, по сути, у нас нет никакой проблемы с вопросами импортозамещения. Я думаю, уже наоборот, мы готовы к трансляции своей продукции туда, за ту сторону нашей границы, чему и есть ряд предпосылок.

Для завода выпуск такой гигантской цистерны первый опыт. И выезд из цеха грузовой платформы - уже событие. Теперь впереди неблизкий путь до Березников в сопровождении экипажа ГИБДД.