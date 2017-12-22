Жизнь в пластике: одна карта на все случаи жизни

В Пермском медицинском университете начала работать универсальная цифровая технология. Отныне у каждого студента и преподавателя есть всего одна банковская карта, с помощью которой можно расплатиться и войти в вуз. Как это работает?

Может и не намного, но сумки всех студентов медуниверситета стали легче. Вместо нескольких документов теперь носить с собой можно всего одну пластиковую карту нового поколения.

Ольга Мехоношина:

- Раньше у меня было 5 карт, мне все приходилось каждый день носить с собой, одна для того чтобы зайти в университет, другой расплачивалась, на третью мне приходила стипендия, а сейчас у нас появилась возможность, когда одна карта заменяет все.

Медуниверситет стал первым на Урале вузом, в котором создают полностью цифровое пространство. Инвестором проекта выступает «Бинбанк». Одна карта становится и пропуском, и студенческим, и читательским. В основе - уникальная цифровая технология. В рамках одной карты содержатся и платежные и неплатежные сервисы.

Сначала состоялась официальная презентация. Затем розыгрыши и подарки для обучающихся. С сегодняшнего дня система заработала. Студенты получают новые документы. Предусмотрен переходный период, чтобы выдать все 5800 карт.

Даже сам пластик носить с собой в принципе ни к чему, можно привязать карту к телефону и уже им расплачиваться в обычном продуктовом магазине.

Это еще и безопасность. Система будет контролировать посещаемость лекций, распределять доступ на мероприятия и конференции. А в случае, предположим, пожара, можно будет точно сказать, сколько студентов и кто именно находится в общежитии.

Александр Вельмисов, управляющий Уральской региональной дирекцией ПАО «Бинбанк»:

- После окончания вуза бывшие студенты смогут использовать эту карту, но уже только как банковскую карту, вузовские приложения им будут уже не нужны, они не будут доступны. Бонусная программа «Бинбанка» с возможностью кэшбэка до 5% и начисление процентов на остатки на счете, конечно, будут доступны.

Отладка всей системы займет еще несколько месяцев, на любые вопросы ответят в офисе банка. Карта вручается бесплатно не только студентам, но и ученым-сотрудникам.