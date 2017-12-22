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Многодетные семьи края наградили за достойное воспитание детей
Знаком "За достойное воспитание детей" торжественно наградили 11 семей Пермского края. В каждой из них минимум по 5 сыновей и дочерей.
Каждый вечер собираться за одним столом и делиться новостями - пожалуй, главная традиция в большой семье Бушуевых-Полуяновых. Дмитрий и Антонина 27 лет в браке, воспитывают четверых своих детей, и столько же приемных.
С недавних пор появилось в семье еще одно увлечение - в конкурсах для многодетных участвовать и непременно побеждать. В 2015-м призеры как Лучшая замещающая семья, в прошлом году победители фестиваля «Семейный этнопикник». И вот сегодня еще одна награда - «За достойное воспитание детей».
Почетные награды получили 11 многодетных семей. Чтобы представить, насколько они большие, достаточно посмотреть в заполненный зрительный зал ТЮЗа. Каждый из родителей воспитывает минимум по 5 детей - своих и приемных.
Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ: "34% детей возвращаются в кровные семьи, по мониторингу тех случаев, которые были нам доступны, 30% направляются в приемные семьи. Конечно, эти цифры говорят о том, что личные истории заканчиваются благополучно".
После торжественной церемонии - серьезный разговор. Детский омбудсмен страны Анна Кузнецова и губернатор Прикамья Максим Решетников обсудили, как поддержать молодых родителей, обеспечить образование на селе, уменьшить очередь на получение квартир для детей-сирот.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В каждом субъекте своя немного ситуация, поэтому серьезный спектр федеральной поддержки, который есть, конечно, нужно адаптировать под нюансы конкретного субъекта с тем, чтобы мы получили максимум пользы".
Максимум пользы получили и сами многодетные - они не только стали первыми зрителями предпремьерного показа «Зимней сказки», но и смогли подружиться друг с другом.
Очень символично выглядит и Орден «За достойное воспитание детей». Для семьи Бушуевых эта награда стала общим семейным и главным подарком на Новый год.
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