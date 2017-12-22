Директора пермского агентства недвижимости осудили за махинации

Суд Индустриального района вынес приговор директору пермского агентства недвижимости, которая обманывала своих клиентов. Как установило следствие, преступница подбирала людей, которые желали купить или продать квартиру, входила к ним в доверие и под разными предлогами снимала с их счетов деньги. За махинации примерно на полтора миллиона рублей мошенница получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф.