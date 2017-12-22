Новый 2018 год: Место встречи изменить нельзя

Cтал известен окончательный перечень новогодних торжеств в Прикамье. Всего на рождественские каникулы по всему краю запланировано 2500 мероприятий. Главные пройдут в Перми. На городской эспланаде новогодний праздник состоится в ледовом городке "Пермяч". В этом году городок посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу. 31 декабря праздник стартует в 23.00 вечера с выступления творческих коллективов. Сразу после официальных поздравлений в полночь дадут малый фейерверк. Затем снова концертная программа и уже большой салют ровно в 2 часа ночи. Потом дискотека.