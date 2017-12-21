«Щелкунчик» на новый лад
В Пермском театре оперы и балета идут репетиции балета-феерии "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского. Мировая хореографическая премьера состоится 28, 30 и 31 декабря. Это будет совершенно новая авторская версия знаменитого балета, выдержанная тем не менее в классическом стиле. Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко перенес действие сказки в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре впервые станцевали «Щелкунчика». Сопровождать выпуск спектакля будет работа Лаборатории современного зрителя, участники смогут посетить открытые репетиции, побывать на творческих встречах с постановщиками и мастер-классах ведущих музыкальных и балетных критиков.
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