Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 20 декабря 2017 г. Главные темы:
- Лидер национальной сборной по санному спорту чусовлянка Татьяна Иванова вошла в десятку лучших на 5-м этапе Кубка мира.
- У пермяков есть возможность последний раз в уходящем году увидеть в деле баскетболистов «Пармы».
- Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон Всероссийскими соревнованиями по фристайлу в дисциплине ски-кросс на горнолыжных склонах Чусового.
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