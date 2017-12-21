Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 20 декабря 2017 г. Главные темы:

- Лидер национальной сборной по санному спорту чусовлянка Татьяна Иванова вошла в десятку лучших на 5-м этапе Кубка мира.

- У пермяков есть возможность последний раз в уходящем году увидеть в деле баскетболистов «Пармы».

- Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон Всероссийскими соревнованиями по фристайлу в дисциплине ски-кросс на горнолыжных склонах Чусового.