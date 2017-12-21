Смерть в автобусе: на скамье подсудимых кондуктор
В Перми начался суд над кондуктором автобуса 77 маршрута, в котором несколько часов возили пассажирку с инсультом. Впоследствии женщина скончалась. Трагедия произошла 13 января 2017 года.
На конечной остановке водитель и кондуктор заметили, что женщина не вышла на улицу. Они вызвали скорую помощь и поехали по маршруту далее. В итоге женщину передали докторам только спустя три часа. Она скончалась в больнице.
Против кондуктора возбуждено уголовное дело по статье «Оставление человека в опасности». Свою вину она не признает.
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