С визитом в Прикамье прибыла детский омбудсмен Анна Кузнецова

В Прикамье с рабочим визитом прибыла уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. Детский омбудсмен пробудет в регионе два дня. В течение этого времени она планирует посетить центр помощи детям Кунгура, вручить награды победителям фестиваля «Гордость кунгурской земли» и встретиться с многодетной семьей Акуловых.