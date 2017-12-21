С визитом в Прикамье прибыла детский омбудсмен Анна Кузнецова
В Прикамье с рабочим визитом прибыла уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. Детский омбудсмен пробудет в регионе два дня. В течение этого времени она планирует посетить центр помощи детям Кунгура, вручить награды победителям фестиваля «Гордость кунгурской земли» и встретиться с многодетной семьей Акуловых.
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