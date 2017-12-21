Кто останется без воды?

В Ленинском, Орджоникидзевском и Кировском районах Перми с 21 по 22 декабря в некоторых домах будет отключено водоснабжение, сообщает «Новогор-Прикамье». Перебои связаны с планово-ремонтными работами на улицах Окулова, 2-м Гайвинском переулке и Волгодонской.