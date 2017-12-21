Пермский край в ожидании новогодних каникул

На новогодних мероприятиях побывает каждый пятый житель Прикамья. Одной из тем заседания правительства стали предстоящие праздничные выходные. Основная программа пройдет на городской эспланаде, у каждого района уже определено свое место для ледовых городков и массовых гуляний.

В Перми между улицей Попова и памятнику Героям фронта и тыла появится хоккейная коробка, где будет организован большой турнир, приуроченный к 70-летию пермского хоккея. А между памятником и улицей Борчанинова разместится прогулочная зона с проектом «Народные елки», которые украсят самодельными игрушками. На площади у Театра-Театра завершается строительство ледового катка с трибунами и большой арт-композицией из снега. Одно из центральных мест в череде праздничных событий займет «Фестивальный дом», где состоится более 180 событий.

В канун Нового года пройдет губернаторская елка, а у детей будет возможность отправиться в Москву на общероссийское представление в Кремль. Новогодние каникулы у россиян составят десять дней. Последним рабочим днем в году станет пятница 29 декабря.

Ирина Ивенских, заместитель председателя Правительства Пермского края: "Если раньше это происходило внутри отдаленного поселка, то сейчас муниципалитеты дружно привозят детей даже из самых отдаленных территорий на крупные мероприятия".