Восстание машин

Массовый сбой кассовых аппаратов связан с некорректной работой программы. Сегодня в Прикамье и других регионах страны весь день наблюдались проблемы в работе магазинов и АЗС. Первые сообщения об этом начали поступать из Владивостока. Причем неполадки коснулись только обладателей техники фирмы «Штрих-М». Отмечу, что фискальные регистраторы представляют из себя единую систему учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения и продажа любых товаров без подобных чеков запрещена. В связи с этим в Федеральной налоговой службе заявили, что на период ремонтных работ разрешается проводить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.

Группа компаний «ШТРИХ-М»: «В настоящее время 2500 центров технического обслуживания нашей компании и 20 000 сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. В центральном офисе ГК «ШТРИХ-М» функционирует штаб, непрерывно осуществляющий мониторинг ситуации».