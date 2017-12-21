У пермяков появится возможность перенестись на 250 млн лет назад и сделать селфи с доисторическим ящером из папье-маше. В Ботаническом саду Пермского университета в эту пятницу, 22 декабря, открывается экспозиция, посвященная животному миру Пермского геологического периода.