Селфи с доисторическим ящером
У пермяков появится возможность перенестись на 250 млн лет назад и сделать селфи с доисторическим ящером из папье-маше. В Ботаническом саду Пермского университета в эту пятницу, 22 декабря, открывается экспозиция, посвященная животному миру Пермского геологического периода.
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