В Перми читают лекции по финансовой грамотности

Как правильно спланировать свои возможности, чтобы взять экономный кредит или что лучше сделать, чтобы даже с небольшой зарплатой накопить на заветную мечту? Ответы на все эти вопросы готовы дать на лекциях по финансовой грамотности. Их в ближайшее время обещают прочитать в Перми не меньше 30. Как попасть на такие уроки?

Как меньше тратить и правильно копить деньги, пермякам рассказал эксперт Национального центра финансовой грамотности. Ответы оказались простыми - для начала нужно включить силу воли и начать записывать расходы. А если не получается откладывать деньги самостоятельно, можно воспользоваться автоматическим банковским сервисом.

Выбираем цель, срок ее реализации и сумму, которая будет ежемесячно откладываться на осуществление вашей мечты.

Стоит покупать подарки заранее и отказываться от приобретения ненужного, а путешествия начинать продумывать хотя бы за полгода. Но самое главное - научиться брать ответственность за свои ресурсы.

Сергей Макаров, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности: "Нужно переводить отношение к деньгам из автоматического бессознательного в зону своей личной ответственности, потому что за ваши деньги, доходы и будущее никто кроме вас ответственности не несет".

По задумке научить грамотно расходовать свои средства должны самую широкую аудиторию: от школьников до пенсионеров. Национальная стратегия повышения финансовой грамотности принята в сентябре. В Прикамье в рамках госпрограммы повышения финансовой грамотности населения в течение зимы подобных лекций будет не меньше 30.

Ольга Антипина, первый заместитель председателя правительства Пермского края: "Проблема финансовой грамотности актуальна для жителей почти всех стран. Это связано с тем, что дети у нас не рождаются финансово грамотными, финансовая грамотность приходит к человеку во время его становления".

На лекции затронули и тему кредитов. Здесь, прежде всего, нужно обращать внимание не на процентные ставки, а на сопутствующие расходы. К примеру, банк может продать страхование. Узнать, где и когда пройдут лекции, а также получить консультацию от специалистов Министерства финансов можно по телефону горячей линии - 2-043-042.