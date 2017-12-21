Пермь встала в 10-балльных пробках

Из-за обильного снегопада, который с середины дня обрушился на Пермь, к вечеру в городе случился транспортный коллапс. В 19.00 сервис «Яндекс Пробки» показал 10 баллов из 10. Автомобильное движение оказалось парализовано почти на всех центральных улицах. Как сообщают очевидцы, на Куйбышева и Ленина на некоторое время останавливались трамваи. Ситуацию, как обычно, усугубило множество мелких ДТП. На дорогах иногда скорость не превышала 3 км/час.