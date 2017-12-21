В Пермском Цирке пообещали «Самый новогодний Новый год»

«Самый новогодний Новый год». Шоу с таким названием представили в Пермском цирке. Обещают головокружительные трюки, эквилибристов на мотоциклах и экзотических животных. Но главное – праздничное настроение каждому зрителю.

Представление «Самый новогодний Новый год» собрало калейдоскоп номеров, которых еще не видела публика. За праздничное настроение будет отвечать знаменитый клоунский дуэт «Джемелли» - Юрия Филатова и Сергея Гульченко.

Юрий Филатов, автор номера: "До сих пор идет работа над нашим репертуаром, надеемся удивить пермского зрителя, поскольку стиль и музыка, и костюмы, и грим взяты из нашей студии, поэтому очень хочется понравиться в этом образе".

Удивлять будут на протяжении всего представления. «Звездные канатоходцы» под самым куполом цирка не только выступают на канате, но и демонстрируют авторские, не имеющие аналогов в мире трюки.

Элина Лазаревская, PR-директор шоу «Самый новогодний Новый год»: "По техническому оснащению там все авторские разработки на канате, и в мире этих технических нюансов, которые они делают на канате - еще никто не повторил по сей день".

Акробаты будут не только под куполом цирка, но и на манеже. Помимо этого жонглеры, эквилибристы на мотоциклах. Но и, конечно, в финале шоу появятся Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравят пермяков с Новым годом и зажгут главный его символ - большую ель.

Представление, которое ждет пермяков уже в эту субботу - это симбиоз практически всех цирковых жанров, начиная от акробатики, силовых упражнений, трюков и заканчивая клоунадой, плюс уникальный новогодний сюжет. Так что смотрится все на одном дыхании.