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В Перми сыграли легендарную «Седьмую симфонию»

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7 симфония

В Пермском театре оперы и балета прошел концерт, где была исполнена легендарная Седьмая симфония, которую Дмитрий Шостакович написал в блокадном Ленинграде. Сыграть ее в Прикамье приехал его сын – известный пианист и дирижер Максим Шостакович.

Сегодня на сцене оркестр MusicAeterna в полном составе. Это 125 человек. Дух Шостаковича витает и на сцене, и в зале. В зале присутствует сын – Максим Шостакович.

На сцене находятся внуки тех людей, которые исполняли симфонию в Ленинграде в 1942 году. Дедушка Николая Дульского играл в том знаменитом концерте на валторне. Для их музыкальной семьи то исполнение было однозначно самое запоминающееся и обсуждаемое.

Николай Дульский, музыкант: "Зрители были изможденные, блокадники. Они приходили, надевали на ватники вечерние наряды, чтобы соответствовать событию. Дали электричество в этот вечер".

Сам музыкант в этом составе играет на литаврах. Исполнение тех лет с сегодняшним днём всё-таки разнится. Разбирая партитуры этого сложного, но в тоже время самого известного произведения, дирижёр и скрипач Илья Гайсин приоткрывает тайны Теодора Курентзиса. Маэстро объяснял музыку образами.

оркестр

На сцене больше ста человек. Для того чтобы сыграть симфонию, оркестр MusicAeterna пришлось увеличить в два раза. Именно поэтому эта симфония редко исполняется вживую, такое количество музыкантов собрать на одной сцене кране тяжело, но это стоит того.

Этим грандиозным выступлением Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna начинают свой гастрольный тур по сибирским городам – Тюмени, Красноярску и Новосибирску. Все закончится в Санкт-Петербурге и Москве 29 декабря в Большом зале Московской филармонии.

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 21.12.2017 в 09:42 в рубрике - Вести Пермь

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