← Жильцы могут выбрать вид капремонта на 2018 год
В Перми сыграли легендарную «Седьмую симфонию»
В Пермском театре оперы и балета прошел концерт, где была исполнена легендарная Седьмая симфония, которую Дмитрий Шостакович написал в блокадном Ленинграде. Сыграть ее в Прикамье приехал его сын – известный пианист и дирижер Максим Шостакович.
Сегодня на сцене оркестр MusicAeterna в полном составе. Это 125 человек. Дух Шостаковича витает и на сцене, и в зале. В зале присутствует сын – Максим Шостакович.
На сцене находятся внуки тех людей, которые исполняли симфонию в Ленинграде в 1942 году. Дедушка Николая Дульского играл в том знаменитом концерте на валторне. Для их музыкальной семьи то исполнение было однозначно самое запоминающееся и обсуждаемое.
Николай Дульский, музыкант: "Зрители были изможденные, блокадники. Они приходили, надевали на ватники вечерние наряды, чтобы соответствовать событию. Дали электричество в этот вечер".
Сам музыкант в этом составе играет на литаврах. Исполнение тех лет с сегодняшним днём всё-таки разнится. Разбирая партитуры этого сложного, но в тоже время самого известного произведения, дирижёр и скрипач Илья Гайсин приоткрывает тайны Теодора Курентзиса. Маэстро объяснял музыку образами.
На сцене больше ста человек. Для того чтобы сыграть симфонию, оркестр MusicAeterna пришлось увеличить в два раза. Именно поэтому эта симфония редко исполняется вживую, такое количество музыкантов собрать на одной сцене кране тяжело, но это стоит того.
Этим грандиозным выступлением Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna начинают свой гастрольный тур по сибирским городам – Тюмени, Красноярску и Новосибирску. Все закончится в Санкт-Петербурге и Москве 29 декабря в Большом зале Московской филармонии.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жильцы могут выбрать вид капремонта на 2018 год
Театр имени Андрея Миронова привез в Пермь «Детектор лжи»
«Vis-à-Vis»: Театр, увлеченный французским
Хор «Basiani» покорил пермяков
Фонд ОМС: На оплату медуслуг направлено 27 млрд рублей
В новый год - без долгов
Богато гипермаркетами Прикамье
Ученые исследовали радиационную колбу
Пермские школьники напомнили водителям ПДД
Гибкость и грация
Добавить комментарий: