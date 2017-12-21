Жильцы могут выбрать вид капремонта на 2018 год

В Фонде капитального ремонта Пермского края озвучили перечень домов, где будут наводить порядок в следующем году. Всего в списке 1258 зданий. В 178 из них намерены провести комплексные работы, то есть поменять все сразу - от фундамента до кровли. Где и как это уже сделали?

С непривычки к ходу нового лифта здесь прислушиваются - старый, по словам Надежды Адамович, постоянно гудел и часто ломался. Так что его замена для жителей этого дома была самым важным пунктом в списке работ по капремонту, на котором, правда, пришлось настоять.

Надежда Адамович:

- Лифты сначала вообще не были включены. Их пересмотрели, включили этот вид работ и в первую очередь их и поменяли.

Всего по краю за год обновили почти 500 лифтов. Речь не только о новых кабинах, но и об инженерной начинке. В программе поучаствовали все крупнейшие муниципалитеты Прикамья.

Стоимость одного лифта - около 2 миллионов рублей. С 2015 года жители этого дома собрали 340 тысяч рублей. Используя нехитрые арифметические вычисления, можно понять, что ближайшие 10 лет возможность поменять лифт здесь была бы закрыта.

В этом году по поручению губернатора Пермского края поменялись подходы к проведению капитального ремонта. Главное – собственники сами будут выбирать, что именно и в какие сроки нужно отремонтировать в их доме. Помимо этого, теперь фонд тратит на конкретный муниципалитет столько, сколько собрано его жителями. Говоря проще, деньги, собранные в Соликамске, не будут потрачены на ремонт домов в Кунгуре.

Антон Удальёв, и.о. заместителя председателя правительства Пермского края, руководитель Региональной службы по тарифам: "Мы понимаем, что это некая такая рассрочка для жителей, но в то же время один большой котёл для фонда. Та часть денег, которая вносится этими жителями, которые получили лифт, будет тратиться на то, чтобы отремонтировать другие дома".

В следующем году должны капитально отремонтировать 1258 домов региона. Из них в 178 намерены провести комплексные работы. К примеру, здесь готовятся к одновременной замене инженерных систем, ремонту подвала и фасада. Правда, и спрос здесь строже.

Еще одно новшество – сотрудники Фонда капремонта теперь будут выезжать на собрание собственников жилья, чтобы принять совместные решения, что именно требует ремонта в первую очередь.