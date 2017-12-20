Театр имени Андрея Миронова привез в Пермь «Детектор лжи»

В Перми прошли гастроли Санкт-Петербургского театра русской антрепризы имени Андрея Миронова. На сцене -Молот труппа из Северной столица представила спектакль «Детектор лжи» по пьесе современного драматурга Василия Сигарева.

Рядовые обыватели - супруги Борис и Надежда Бызовы, живущие в обычной квартире в окружении типичных для постсоветского быта вещей, ввязываются в анекдотичную историю: муж забыл, куда спрятал семейные накопления, для поисков жена вызвала гипнотизера.

Поиски денег обернулись для мужа и жены настоящим испытанием. По очереди, погружаясь в транс, они выдали друг другу сокровенные тайны. Удивительный, сочный язык Василия Сигарева, смешные диалоги и ситуации привлекают режиссеров ставить «Детектор лжи» на театральных сценах. Пермские зрители увидели спектакль Санкт-Петербургского театра русской антрепризы в постановке Заслуженного деятеля искусств России Валерия Гришко.

Состав актеров по-настоящему звездный. Надежду играет Мария Лаврова - дочь Кирилла Лаврова , Бориса - Евгений Баранов, а гипнотизера Николая Николаевича - Рудольф Фурманов, который и основал в конце восьмидесятых в Санкт-Петербурге театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Искрометный юмор, игра актеров, необычная постановка света и своеобразная музыка – пермяки приняли театр Андрея Миронова на ура.