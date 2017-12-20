«Vis-à-Vis»: Театр, увлеченный французским

Пермский франкофонный любительский театр "Vis-à-Vis" при Пермском классическом университете отмечает двадцатилетие. Все это время театр объединяет молодежь, увлеченную французским языком и культурой. Как коллектив будет отмечать свой творческий юбилей?

Команда юных футболистов пусть и не в полном составе, разминаются. Но играть они сегодня будут не в футбол, а в театр, причём на французском языке.

Игнат, Глеб и Кирилл во французском театре совсем недавно. Пришли сами - ни родители, ни учителя не настаивали на этих занятиях.

Когда французским занимаются дети и взрослые, которые не изучают этот язык, для театра - это ситуация не новая. Много лет назад он появился при Пермском государственном университете. В то время сюда пришли студенты с разных неязыковых отделений, которые хотели изучать французский язык.

Сегодня это уже экспериментальный театр-лаборатория. Ребята не только играют спектакли на французском языке, но и пропагандируют русскую культуру за рубежом. Каждый год в январе они выступают на сцене посольства России во Франции.

В этом году тетару исполняется 20 лет. Для своих зрителей они готовят новый спектакль «Цветик - семицветик». Популярное заклинание «Лети лети, лепесток» на французском языке звучит очень красиво и волшебно.

Увидеть постановку полностью зрители смогут 24 декабря. Именно в этот день в театре соберутся все студенты, которые ходили в театральную студию много лет назад. Кстати у многих уже их собственные дети будут принимать участие в спектакле "Цветик-Семицветик".